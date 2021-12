Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta rencontre déjà un problème de taille avec ce renfort !

Publié le 30 décembre 2021 à 1h00 par B.C.

Si le FC Barcelone est parvenu à s’attacher les services de Ferran Torres, Joan Laporta doit encore lever un obstacle de taille avant de pouvoir compter sur l’international espagnol.

Malgré une situation financière délicate, le FC Barcelone a décidé de s’attacher les services de Ferran Torres, dont l’arrivée a été officialisée ce mardi. L’international espagnol apparaissait comme l’une des priorités de Xavi, disposé à lâcher 55M€ (hors bonus) dans ce dossier. « Je suis très heureux de rejoindre ce grand club. J’espère continuer à grandir en tant que footballeur et en tant que personne et aider le Barça à être ce qu'il est, l'un des meilleurs clubs du monde. Je suis très excité d'être ici. C’est une étape énorme pour ma carrière, pour continuer à progresser et continuer à marquer des buts », s’est réjoui le dernier renfort du Barça. Cependant, le plus dur reste à faire pour Joan Laporta.

Préoccupation pour Ferran Torres