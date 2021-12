Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier prioritaire de Xavi débloqué par... Griezmann ?

Publié le 30 décembre 2021 à 11h00 par A.D.

Pour renforcer son attaque, Xavi ferait désormais du recrutement d'Alvaro Morata sa priorité. Grâce à Antoine Griezmann, le coach du FC Barcelone aurait davantage de chances de rafler la mise.

Après avoir recruté Ferran Torres, Xavi aimerait à tout prix recruter un nouvel avant-centre. Selon les informations d' AS , le coach du FC Barcelone aurait une nouvelle cible en tête pour remplir cette mission. En effet, Xavi aimerait désormais s'offrir les services d'Alvaro Morata. D'ailleurs, l'actuel buteur de la Juventus serait même devenu la priorité de l'entraineur espagnol. Et pour obtenir gain de cause, Xavi pourrait se servir d'Antoine Griezmann.

L'arrivée d'Alvaro Morata au Barça facilitée par Antoine Griezmann ?