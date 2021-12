Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça n’a pas été simple pour Antoine Griezmann après son départ !

Publié le 12 décembre 2021 à 11h30 par T.M.

Cet été, Antoine Griezmann a donc quitté le FC Barcelone, où cela devenait très compliqué pour lui. Pour retrouver le sourire, le Français est retourné à l’envoyeur, à l’Atlético de Madrid. Pour autant, le mariage n’a pas fonctionné tout de suite entre les Colchoneros et leur ancien joueur.

Tout n’a clairement pas été tout rose pour Antoine Griezmann au FC Barcelone. Arrivé en 2019 chez les Blaugrana, le Français était très attendu, notamment son association avec Lionel Messi. Toutefois, sur le terrain, le résultat était loin d’être celui qui était escompté. Pour Griezmann, jouer au Barça a été un calvaire, lui n’a eu énormément de mal à trouver sa place au milieu des autres Blaugrana. Et même après deux ans, ce n’était toujours pas ça. L’expérience a d’ailleurs pris fin lors du dernier mercato estival. Si l’on pensait qu’Antoine Griezmann allait rester à Barcelone suite au départ de Lionel Messi, un départ est finalement intervenu lors du dernier jour du marché des transferts. Et au terme de très longues négociations, un accord a été trouvé avec l’Atlético de Madrid pour le prêt avec option d’achat du champion du monde. Après avoir quitté les Colchoneros en 2019, Griezmann a donc choisi d’y revenir, là où tout lui avait réussi pour retrouver le sourire et ses sensations après les difficultés rencontrées à Barcelone.

Il fallait du temps à Griezmann !