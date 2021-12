Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Simeone fait une grosse révélation sur le transfert de Griezmann !

Publié le 12 décembre 2021 à 3h30 par A.M.

De retour à l’Atletico de Madrid cet été, Antoine Griezmann veut revenir depuis longtemps comme l’assure Diego Simeone.

Après deux saisons poussives au FC Barcelone, Antoine Griezmann a finalement retrouvé l'Atlético de Madrid, club au sein duquel il avait évolué durant cinq saisons et qui lui a permis d'atteindre son meilleur niveau. Et après des premiers mois difficiles, l'international français a enfin repris ses bonnes habitudes à l'Atlético. Il faut dire que Diego Simeone révèle qu'Antoine Griezmann a toujours voulue revenir..

«Antoine a toujours voulu revenir»