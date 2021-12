Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vente à 25M€ de Leonardo prend un gros tournant !

Publié le 30 décembre 2021 à 10h45 par Th.B.

Bien que le Milan AC semble être intéressé par le profil d’Abdou Diallo, il se pourrait bien que l’offre de transfert du club rossoneri, qui ne devrait pas arriver dans les bureaux de Leonardo et de sa direction sportive, ne soit pas à la hauteur des attentes du PSG…

Pour le mercato hivernal, Leonardo entendrait bien renflouer les caisses du PSG afin de limiter la casse d’ici la fin de l’exercice financier en juin prochain. En effet, L’Équipe a évoqué des pertes prévisionnelles de 200M€ sur la saison et a révélé la volonté du PSG d’enregistrer 100M€ dans ses revenus grâce notamment à des ventes. C’est ici que le dossier Abdou Diallo pourrait s’avérer primordial pour l’opération dégraissage que voudrait mener le directeur sportif du PSG. Disposant d’une belle cote sur le marché des transferts et plus particulièrement du côté du Milan AC, l’international sénégalais pourrait être l’une des clés du mercato hivernal du PSG. Néanmoins, son prix, le PSG réclamant 25M€ selon Calciomercato.com et la Coupe d’Afrique des Nations poseraient problème du côté du Milan AC.

Pas d’offensive du Milan avant fin janvier et une offre trop basse pour Diallo ?