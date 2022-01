Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent pour l’avenir d’Ousmane Dembélé !

Publié le 3 janvier 2022 à 9h10 par La rédaction

Comme depuis plusieurs mois, le FC Barcelone ferait de son mieux pour prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé. Alors qu'une réunion décisive devrait se tenir ce lundi, le club catalan serait prêt à prendre une décision radicale si aucun accord n'est trouvé.

En ce mois de janvier, l’avenir d’Ousmane Dembélé est un dossier chaud au sein du FC Barcelone. Depuis plusieurs mois maintenant, la direction catalane ferait tout son possible pour prolonger le contrat de son joueur, son bail actuel expirant en juin prochain. Mais Joan Laporta éprouverait de grandes difficultés face aux exigences folles de l’agent du champion du monde 2018, Moussa Sissoko. Pourtant, Xavi continue d’être optimiste dans le dossier et espère toujours un geste de la part d’Ousmane Dembélé comme il le révélait en conférence de presse ce samedi : « Au Barça, nous avons une position claire et c'est en cours, ce n'est pas fini. Je suis optimiste et j'espère qu'Ousmane fera un effort. Il a une proposition fantastique. » Désormais, tout devrait se jouer ce lundi pour l’avenir de l’international tricolore.

Le Barça ne peut pas proposer plus à Dembélé et envisage de le vendre