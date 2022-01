Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion cruciale est programmée pour Ousmane Dembélé !

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé voit son avenir être toujours aussi incertain du côté du FC Barcelone. Néanmoins, le dénouement du dossier serait imminent, qu'il soit bon ou mauvais pour le Barça, alors que les prétendants sont nombreux dans ce dossier.

L’année 2022 vient à peine de débuter et elle s'annonce déjà assez mouvementée du côté du FC Barcelone. Alors que le mercato hivernal vient tout juste d’ouvrir ses portes, la situation d’Ousmane Dembélé se révèle de plus en plus urgente aux yeux de Joan Laporta. Désormais, le champion du monde 2018 est libre de négocier avec qui il souhaite, son contrat expirant le 30 juin prochain. Comme depuis plusieurs mois, la direction catalane fait tout son possible pour pouvoir étendre l’engagement de l’ailier de 24 ans. Mais pour le moment, aucun accord n’a été trouvé puisque l’agent d’Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, auraient des exigences qui sont à des années lumières des capacités économiques du FC Barcelone. Les dirigeants blaugrana se retrouvent donc dans une impasse concernant le dossier du Français, dont la situation n'a pas échappé aux différents cadors européens, à commencer par le PSG, qui est déjà passé à l'action. Mais son dénouement devrait arriver prochainement.

Soit Dembélé prolonge, soit il sera vendu en janvier

Selon les informations de AS , une dernière réunion devrait se tenir ce lundi entre l’agent d’Ousmane Dembélé et les dirigeants du FC Barcelone. Et quoi qu’il arrive, elle devrait être décisive pour l’avenir du champion du monde 2018. Deux solutions sont envisageables. Soit le clan Dembélé accepte de revoir ses exigences démentielles à la baisse et dans ce cas, un accord peut être trouvé. Si tel est le cas, la direction blaugrana en informera immédiatement la ligue espagnole afin de pouvoir enregistrer Ferran Torres dans son effectif pour la deuxième partie de saison. Soit aucun terrain d’entente n’est trouvé, et dans ce cas les dirigeants du FC Barcelone décideront de clore les négociations et de mettre en vente Ousmane Dembélé pour le mois de janvier afin de récupérer une indemnité de transfert au lieu de laisser le Français partir libre en juin prochain. En interne, le club culé se montre plutôt pessimiste quant à l’issue des négociations. Mais Xavi, lui, n’a toujours pas abandonné.

« Je suis optimiste et j'espère qu'Ousmane fera un effort »