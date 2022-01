Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi, Leonardo veut ruiner les plans du Barça avec Dembélé !

Publié le 1 janvier 2022 à 17h00 par B.C.

Alors qu’Ousmane Dembélé devrait quitter le FC Barcelone, faute d'accord pour sa prolongation, le PSG serait sérieusement intéressé par l’attaquant français.

Depuis plusieurs mois, le FC Barcelone discute avec Ousmane Dembélé et son agent pour une prolongation, et alors que les discussions semblaient avancer, l’international français se rapproche plus que jamais d’un départ. Mercredi soir, le journaliste Gerard Romero a en effet annoncé qu’Ousmane Dembélé n’allait pas renouveler son bail prenant fin à l’issue de la saison, une information confirmée dans la foulée par plusieurs médias. Le clan Dembélé réclamerait en effet un salaire annuel de 40M€ bruts, avec une prime à la signature comprise entre 20 et 40M€. Des exigences incompatibles avec la situation financière du FC Barcelone, qui pourrait donc perdre son attaquant, sans récupérer en échange d’indemnité de transfert. Une situation dont souhaiterait profiter le PSG.

Le PSG lorgne Ousmane Dembélé