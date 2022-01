Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point d’imiter le Barça avec un cadre de Pochettino ?

1 janvier 2022

Comme ce fut le cas au FC Barcelone avec Andrés Iniesta, le PSG réfléchirait sérieusement à se lier à vie avec son capitaine et exemple Marquinhos selon Le Parisien.

Sous QSI, le PSG s’est au fil des années bâti une équipe de rêves en attirant des grands noms du football comme Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar, Dani Alves, Lionel Messi ou encore Sergio Ramos. Néanmoins, au coeur de toutes ces stars, des paris ont été effectués et notamment lors du premier passage de Leonardo à la tête de la direction sportive du PSG, moment où Marco Verratti et Marquinhos ont notamment rejoints le club de la capitale respectivement en 2012 et 2013. Devenu capitaine du PSG après le départ de Thiago Silva à l’été 2020, Marquinhos n’est pas prêt de quitter le Paris Saint-Germain.

Un contrat à vie pour Marquinhos ?