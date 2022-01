Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo adopte une toute nouvelle stratégie de recrutement au PSG !

Publié le 1 janvier 2022 à 11h30 par T.M.

Porté par la puissance financière du Qatar, le PSG avait l’habitude de ne pas regarder à la dépense et de lâcher des sommes folles pour recruter. Mais aujourd’hui, dans la capitale française, les choses ont totalement changé…

222M€ pour Neymar ou encore 180M€ pour Kylian Mbappé. Par le passé, le PSG a montré qu’il pouvait faire de grosses folies pour s’offrir les plus grandes stars de la planète football. Il faut dire que depuis 2011, le club de la capitale est entré dans une nouvelle ère avec l’arrivée de QSI et des Qataris. Et grâce à la puissance financière de ces derniers, le PSG n’a pas besoin de compter ses sous, l’argent coulant à flots. Aujourd’hui, le club de la capitale peut donc se positionner sur n’importe quel joueur et lui offrir un véritable point d’or pour le convaincre, bien que cela ne marche pas forcément toujours, en témoigne les complications rencontrées pour la prolongation de Kylian Mbappé. Dans le contexte actuel, le PSG n’est donc pas forcément impacter par des problèmes d’argent, pour autant, ce n’est pas pour cela que Leonardo fait des folies sur le marché des transferts. Et le directeur sportif parisien l’a d’ailleurs bien montré lors du dernier mercato estival.

Un recrutement à 0€ !

Si les transferts XXL étaient donc devenus habituels au PSG, cela n’a pas forcément été le cas lors du dernier mercato estival. En effet, à cette occasion, Leonardo a adopté une stratégie bien différente en se positionnant sur des joueurs libres, n’ayant ainsi pas à dépenser d’indemnité de transfert pour les faire venir au sein de l’effectif. C’est ce qui s’est passé avec Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Un recrutement XXL pour 0€ et cela pourrait ne pas s’arrêter là. En effet, lors des prochaines fenêtres de transfert, Leonardo pourrait continuer sur cette lancée et encore se positionner sur des joueurs libres. Les premières rumeurs ont d’ailleurs déjà apparues à ce sujet puisqu’à compter du 1er janvier, les joueurs en fin de contrat seront autorisés à discuter avec d’autres clubs. Le PSG pourrait donc en profiter ses premiers pions. Mais pour qui ? Les rumeurs font notamment état d’un vif intérêt pour Antonio Rüdiger, toujours plus proche d’un départ de Chelsea. Si cela s’est un peu calmé dernièrement, une possible arrivée de Franck Kessié aujourd’hui au Milan AC a aussi été évoquée. Et enfin, il serait toujours question de Paul Pogba au PSG. Proche de venir durant l’intersaison, le joueur de Manchester United pourrait finalement débarquer l’été prochain et la connexion entre Leonardo et Mino Raiola pourrait aider. A suivre…