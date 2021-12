Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a la solution pour la prolongation de Mbappé ?

Publié le 30 décembre 2021 à 16h45 par A.D.

Selon la presse espagnole, Leonardo croirait toujours en ses chances de prolonger Kylian Mbappé. Pour faire plier son numéro 7, le directeur sportif penserait à lui offrir un contrat de courte durée qui ferait de lui le joueur le mieux payé du club.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé refuserait toujours de prolonger pour pouvoir signer au Real Madrid en 2022. Malgré tout, Leonardo a encore de quoi garder espoir sur ce dossier. En effet, selon les informations de L'Equipe de ce jeudi matin, Kylian Mbappé n'aurait toujours pas d'accord verbal ou de pré-accord avec le Real Madrid. Ainsi, le PSG conserverait des chances de prolonger son numéro 7. Et pour obtenir gain de cause, Leonardo aurait une idée bien précise en tête.

Leonardo veut offrir un énorme privilège à Mbappé