Mercato - PSG : Mauro Icardi va conditionner le mercato de Leonardo !

Publié le 30 décembre 2021 à 12h30 par Th.B.

Au cours du mercato hivernal, le mot d’ordre au sein de la direction sportive du PSG dirigée par Leonardo est : la vente. Néanmoins, une ou deux arrivées ne semblent pas à écarter, mais seraient totalement dépendantes de potentiels départs en amont. Explications.

Le mercato hivernal pourrait s’avérer être d’une importance capitale pour le PSG. La cause ? Selon L’Équipe , les pertes prévisionnelles de cet exercice financier devraient s’élever à 200M€. Certes, le Paris Saint-Germain n’a déboursé à la dernière intersaison (que) 76M€ pour le transfert d’Achraf Hakimi et l’option d’achat du prêt de Danilo Pereira (16M€). Néanmoins, les retombées économiques liées à la crise sanitaire et l’irruption du variant Omicron du Covid-19 obligeraient le PSG à vendre pour 100M€ d’ici le mois je juin d’après le quotidien sportif. Forcément, la session hivernale des transferts s’annonce alors capitale pour Leonardo et la direction sportive du PSG. D’ailleurs, le dirigeant brésilien aurait fait part depuis plusieurs semaines à ses interlocuteurs qu’il s’apprêtait qu’à vendre cet hiver. Néanmoins, les différents départs devraient attendre la fin du mois de janvier. Ce serait notamment le cas d’Abdou Diallo pour qui la porte du Milan AC semblerait certes entrouverte, mais pas au point d’assurer qu’un accord financier soit trouvé entre le club rossoneri et le PSG au sujet de l’indemnité du transfert. Pour ce qui est de Sergio Rico et d’Eric Junior Dina Ebimbe, aucune piste concrète ne serait à signaler pour cet hiver lorsque Julian Draxler, Thilo Kehrer et Leandro Paredes se sentiraient à leur aise au PSG, au point de ne pas songer à aller voir ailleurs. Paredes l’assurait à ESPN dernièrement et Draxler en a fait de même ces dernières heures. « Comment ça se passe depuis mon arrivée à Paris ? C’est un plaisir de jouer pour ce club. Depuis que je suis arrivé, je me sens très bien. J’aime la ville, j’aime le club. Même aujourd’hui, je me sens très bien ». Mauro Icardi serait la clé du mercato du PSG, si bien au niveau des départs que des arrivées.

Mauro Icardi, le joker de Leonardo pour le mercato ?