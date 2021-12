Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi reçoit le feu vert de Leonardo, mais…

Publié le 30 décembre 2021 à 8h45 par Th.B.

Alors que le clan Mauro Icardi aimerait quitter le PSG pour retrouver l’élite du football italien, Leonardo et la direction sportive du Paris Saint-Germain ne lui mettraient pas de bâtons dans les roues à condition de s’y retrouver sur le plan financier. Explications.

En marge du mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier, le PSG pourrait boucler plusieurs départs en plus de celui de Rafinha déjà parti en prêt à la Real Sociedad pour les six prochains mois. Et en ce qui concerne le dossier Mauro Icardi, le directeur sportif Leonardo voudrait boucler un transfert sec avec la Juventus dans l’idéal, mais serait prêt à se rabattre sur un prêt avec option d’achat obligatoire déjà convenue cet hiver. Selon Tuttosport, ces deux options ne seraient pas appréciées par la Juventus qui pourrait finalement se retirer du dossier après avoir vu sa requête auprès du PSG de prendre une partie du salaire d’Icardi être rejetée. Pour autant, au sein du clan Mauro Icardi, on garderait espoir.

Le PSG et Icardi sur la même longueur d’onde !