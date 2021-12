Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Gros coup de froid pour ce joli coup de Ligue 2 !

Publié le 30 décembre 2021 à 7h45 par D.M.

Lié à Nîmes jusqu'à la fin de la saison, Zinédine Ferhat a été annoncé dans le viseur de l'ASSE. Mais le milieu de terrain n'a que très peu de chances de rejoindre le club stéphanois cet hiver.

Malgré ses moyens limités, l’ASSE voudrait « prendre des risques » lors du prochain mercato hivernal. Selon RMC Sport, le club stéphanois a l’intention de recruter un joueur par ligne. Et au milieu de terrain, la priorité se nomme Zinédine Ferhat. Son club, Nîmes, ne devrait pas s’opposer à son départ en janvier prochain afin d’économiser son salaire estimé à 60 000€ bruts par mois selon les dernières informations de L’Equipe . Mais à en croire But Football Club , Ferhat ne devrait pas débarquer à l’ASSE en ce début d’année 2022.

La piste Ferhat se refroidit