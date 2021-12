Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un renfort inattendu pourrait faire son grand retour !

Publié le 30 décembre 2021 à 2h30 par A.M.

Prêté à Guingamp l'été dernier, Charles Abi joue peu, ce qui pourrait pousser l'ASSE à le rapatrier dès le mois de janvier alors que Pascal Dupraz attend des renforts offensifs.

Arrivé sur le banc de l'ASSE afin de prendre la succession de Claude Puel, Pascal Dupraz attend des renforts cet hiver, notamment dans le secteur offensif afin de compenser les départs de Denis Bouanga et Wahbi Khazri à la CAN. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent à l'image de Jean-Philippe Mateta, Bakary Sako ou encore Kalifa Coulibaly et Zinedine Ferhat. Mais compte tenu des finances de l'ASSE, une autre option pourrait émerger.

Charles Abi de retour ?