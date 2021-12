Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une piste offensive improbable est soufflée à Dupraz…

Publié le 29 décembre 2021 à 4h00 par T.M.

Cet hiver, un attaquant est notamment recherché à l’ASSE. Et dans cette quête, le nom de Robert Beric a été soufflé à Pascal Dupraz.

A partir du 1er janvier, l’ASSE pourra officiellement retoucher l’effectif de Pascal Dupraz. Et du sang neuf est nécessaire afin de sauver les Verts. Qui viendra alors dans le Forez ? Joris Gnagnon a déjà posé ses valises à l’ASSE, tandis que le retour de Bakary Sako, aujourd’hui libre et qui s’entraîne déjà avec le groupe de Pascal Dupraz, pourrait être prononcé. Toutefois, aux yeux de Denis Balbir, c’est un autre ancien Stéphanois qu’il faudrait rappeler : Robert Beric.

« Ce serait une grosse erreur de ne pas penser à lui »