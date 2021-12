Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Encore un infime espoir pour Laporta avec Ousmane Dembélé ?

Publié le 30 décembre 2021 à 11h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé et les négociations ne semblent pas réellement avancer. Cependant, le FC Barcelone aurait toujours l’espoir de voir le dossier tourner en sa faveur.

Alors que le mois de janvier approche, la situation d’Ousmane Dembélé ne s’est toujours arrangée. Elle semble même s’être détériorée ces derniers temps. À cause des grandes exigences du joueur de 24 ans, le journaliste Gerard Romero révélait ce mercredi que les négociations entre les deux parties étaient rompues. Cependant, le clan du joueur réclamerait une nouvelle réunion avec la direction du FC Barcelone pour poursuivre les négociations selon la Cadena COPE . De son côté, les dirigeants blaugrana auraient toujours l’espoir de voir Ousmane Dembélé prolonger son contrat dans les semaines à venir.

Le Barça continue d’espérer que la situation puisse s’inverser

Selon les informations de SPORT , seule la volonté de l’international tricolore de continuer avec le Barça entretiendrait l’espoir du FC Barcelone dans le dossier. Le club catalan continuerait d’espérer que la situation puisse s’inverser malgré la tournure prise suite à la dernière réunion entre les deux parties. Lors de ce rassemblement, de vives tensions seraient apparues au moment où la direction blaugrana n’a pas souhaité accorder de crédit aux exigences démentielles du clan Dembélé (40M€ de salaire brut à l’année avec une prime à la signature de 20M€ selon Gerard Romero). D’ailleurs, le FC Barcelone se retrouverait dans une impasse dans les négociations sur ce point.

Le Barça attend que Dembélé prenne les choses en main