Mercato - PSG : Leonardo passe à l'offensive pour Ousmane Dembélé !

Publié le 30 décembre 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que le PSG ferait partie des clubs intéressés par Ousmane Dembélé, le club de la capitale serait d’ores et déjà en contact avec son agent.

Arrivant au terme de son contrat le 30 juin prochain prochain, Ousmane Dembélé ne prolongera pas au FC Barcelone en l’état actuel des choses. C’est ce qu’a révélé ce mercredi soir Gerard Romero à l’occasion d’un live Twitch, le journaliste espagnol expliquant que le Barça considérerait qu’il lui est impossible d’accéder aux demandes financières colossales du joueur de 24 ans après qu'une réunion ait eu lieu ce jour. De ce fait, Ousmane Dembélé pourrait s'en aller et plusieurs clubs ont été annoncés sur ses traces. Selon FootMercato , le PSG fait partie des écuries intéressées au même titre que des clubs anglais – Manchester United, Chelsea, Arsenal – ainsi que le Bayern Munich, et cela tend à se confirmer.

Le PSG apprécie le profil d’Ousmane Dembélé