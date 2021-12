Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un coup colossal avec Ousmane Dembélé !

Publié le 29 décembre 2021 à 22h30 par B.C.

Alors que le FC Barcelone est très mal embarqué pour la prolongation d’Ousmane Dembélé selon les dernières informations en provenance d’Espagne, le PSG aurait bougé ses pions pour accueillir l’international français.

L’aventure d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone toucherait à sa fin. Alors que les deux parties discutent depuis de longs mois d’une prolongation de contrat, les Blaugrana pourraient connaître une issue malheureuse dans ce dossier, puisque le journaliste Gerard Romero annonce ce mercredi soir que le champion du monde tricolore ne prolongera pas. Ainsi, à moins qu’il ne soit vendu cet hiver, Ousmane Dembélé pourra s’engager dans le club de son choix à partir du 1er janvier pour la saison prochaine, et cela n’est pas passé inaperçu du côté du PSG.

Le PSG a contacté le clan Dembélé