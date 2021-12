Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Incroyable coup de tonnerre pour l'avenir de Dembélé !

Publié le 29 décembre 2021 à 22h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé ne devrait finalement pas prolonger son bail et ainsi partir libre à l'issue de la saison.

A l'image de Kylian Mbappé au PSG, Ousmane Dembélé est également en fin de contrat en juin prochain et n'a toujours pas prolongé. Ces derniers jours, Mateu Alemany affichait toutefois son optimisme dans ce dossier. « Dembélé nous a toujours montré sa volonté de rester au Barça. Nous sommes à un moment clé et nous espérons qu'avant la fin de l'année cette situation sera clarifiée », confiait le directeur du football du club blaugrana . Un optimisme qui semblait d'ailleurs se propager en Catalogne.

Dembélé ne prolongera pas !