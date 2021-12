Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande opération de Leonardo prend forme en coulisse…

Publié le 30 décembre 2021 à 5h15 par Th.B.

Alors que Rafinha a déjà fait ses valises, trois autres joueurs du PSG pourraient suivre le Brésilien en quittant à leur tour le Paris Saint-Germain courant janvier.

Le mercato hivernal ouvrira bientôt ses portes. Et alors que le prêt de Rafinha à la Real Sociedad a déjà été officialisé jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat, d’autres opérations pourraient être menées à bien par Leonardo et la direction sportive du PSG. Premièrement, Abdou Diallo serait potentiellement sur le départ. En effet, en raison de la blessure de Simon Kjaer, le Milan AC chercherait un défenseur polyvalent pouvant à la fois évoluer sur un couloir et dans l’axe. L’international sénégalais du PSG répondrait aux critères, mais les demandes financières du PSG (entre 20 et 25M€) seraient jugées trop importantes par le Milan AC. Hormis Diallo et Mauro Icardi, susceptible de partir par le biais d’un prêt avec option d’achat obligatoire à la Juventus, Layvin Kurzawa aurait lui aussi des chances d’aller voir ailleurs cet hiver.

Après Rafinha, place à Icardi, Diallo et Kurzawa ?