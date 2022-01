Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça court toujours derrière le successeur de Luis Suarez…

Publié le 1 janvier 2022 à 15h30 par Th.B.

Orphelin de Luis Suarez depuis l’été 2020 et l’élimination humiliante du FC Barcelone face au Bayern Munich lors du Final 8 de la Ligue des champions, le Barça semble désespérément chercher le successeur de l’Uruguayen et ce, depuis de nombreuses années. Et pour ce qui est du mercato hivernal, la tâche ne serait pas facile…

Entre 2014 et 2020, Luis Suarez a fait les beaux jours du FC Barcelone et a grandement contribué aux différents trophées remportés par le Barça pendant cette période. Néanmoins, l’ancienne administration du club culé présidée par Josep Maria Bartomeu a pris à l’été 2020 la décision de se séparer de certains anciens cadres de l’effectif comme Ivan Rakitic, Arturo Vidal et dont Suarez. Parti à l’Atletico de Madrid, El Pistolero a pesé dans le sacre des Colchoneros en Liga la saison passée pendant que le FC Barcelone a peiné à remplir ses objectifs en ne remportant que la Coupe du roi. À la dernière intersaison, Lionel Messi et Antoine Griezmann ont d’ailleurs quitté le FC Barcelone, laissant le club blaugrana fortement diminué malgré les arrivées de Memphis Depay et de Sergio Agüero. Néanmoins, en raison d’une arythmie cardiaque, celui qui est surnommé El Kun a été contraint de prendre sa retraite comme il l’a dévoilé en larmes le mercredi 17 décembre dernier. En raison de la blessure de Martin Braithwaite, le FC Barcelone pourrait se lancer sur les traces d’un nouveau buteur au cours du mercato hivernal à venir. En amont, des ventes devraient avoir lieu pour que le FC Barcelone soit en mesure de renforcer son effectif selon le directeur exécutif Mateu Alemany. « Le mercato hivernal ? Il y a beaucoup de choses à faire, mais immédiatement nous devons nous occuper du "fair play" (financier). Nous devons boucler des départs avant de pouvoir recruter. Nous savons très bien quels joueurs nous voulons, mais nous devons d'abord respecter le fair-play financier ».

Les pistes se succèdent pour le nouvel attaquant du FC Barcelone, mais…