Mercato - ASSE : Un mercato pour limiter la casse à Saint-Étienne ?

Publié le 1 janvier 2022 à 14h00 par Th.B.

Pour assurer l’opération maintien, Pascal Dupraz attendrait deux recrues spécifiques de la part des dirigeants de l’ASSE, sachant bien que le club stéphanois se trouve dans une situation financière plus qu’épineuse.

N’étant plus l’homme de la situation à l’ASSE, Claude Puel a été mis à pied avant d’être temporairement remplacé par Julien Sablé. Le 14 décembre dernier, l’AS Saint-Étienne a officialisé la venue de Pascal Dupraz qui devra opérer une nouvelle opération maintien après celle du Toulouse FC il y a quelques années. En effet, alors que l’ASSE pointe à la 20ème pointe du classement à quatre points du premier non-relégable, Dupraz pourrait se servir du mercato hivernal pour se renforcer, en respectant une condition précise.

Pas de dépense cet hiver, mais des arrivées sans frais d’un milieu et d’un attaquant !