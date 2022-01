Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un coup à jouer pour la succession de Kylian Mbappé…

Publié le 1 janvier 2022 à 11h00 par Th.B.

Pour oublier Kylian Mbappé qui arrivera à la fin de son contrat en juin prochain, le PSG aurait activé plusieurs pistes sur le marché, mais une option se présenterait au club.

Directeur sportif du PSG, Leonardo pourrait être contraint de mener à bien une opération primordiale du projet QSI l’été prochain. La cause ? Le potentiel départ de Kylian Mbappé par l’intermédiaire de son statut d’agent libre pour le Real Madrid ou un autre club. Et pour remplacer Mbappé, le PSG semble faire d’Erling Braut Haaland sa priorité comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 25 août dernier. Néanmoins, une porte pourrait s’ouvrir dès le mercato hivernal pour Anthony Martial selon les propos de son agent Philippe Lamboley. « Anthony veut quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il n’a pas envie de rester en janvier et je vais bientôt parler au club. ».

L’option Martial