Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid touche au but pour Haaland !

Publié le 29 décembre 2021 à 23h10 par D.M.

Alors qu'il serait sur le point d'enregistrer l'arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid serait aussi proche de trouver un accord avec Erling Haaland.

Kylian Mbappé refuse toujours d’en dire plus sur la suite de sa carrière. Mais en Espagne, son arrivée au Real Madrid ne fait pas le moindre doute. « Tout est sur la bonne voie et cela ne va pas changer. Il y a une date d'expiration, qui est le mois de juin, et c'est à ce moment-là que Mbappé viendra au Real Madrid » a par exemple confié le journaliste Mario Torrejón au micro d’ El Larguero. Kylian Mbappé évoluera sous les ordres de Carlo Ancelotti et pourrait être associé, sur le front de l’attaque, à Erling Haaland..

Erling Haaland proche du Real Madrid