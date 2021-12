Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid prend forme !

Publié le 29 décembre 2021 à 19h30 par B.C.

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé sera officiellement libre de rejoindre le club de son choix à partir du 1er janvier 2022, en vue de la saison prochaine. Une situation qui fait évidemment réagir en Espagne, où l’on se montre très confiant sur l’issue du feuilleton.

À quelques jours du passage à la nouvelle année, Kylian Mbappé fait une nouvelle fois parler de lui. L’attaquant du PSG, sous contrat jusqu'en juin 2022, a multiplié les interviews ces dernières heures à l’occasion des Globe Soccer Awards à Dubaï, lui donnant l’opportunité de se prononcer sur sa situation personnelle, sans pour autant donner d’indices sur la suite de sa carrière. « Je suis au PSG, je suis heureux, je vais finir la saison à 100%. Je vais donner tout ce que j'ai pour remporter la Ligue des champions, le championnat et la coupe de France. Ce n'est vraiment pas le moment pour moi d'en parler », a confié le champion du monde tricolore à CNN , avant d’ajouter dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport : « Le moment n’est pas venu de faire parler de moi. Tout le monde sait que je suis un grand joueur et en tant que tel, je me dois de faire parler de moi pour les choses que je fais sur un terrain, pas pour d’autres. Après il faudra à un moment affronter le sujet, car le temps passe, mais pour le moment ce n’est pas ma priorité. » Le suspense reste donc entier concernant l’avenir de Kylian Mbappé, bien qu’une grosse tendance se dégage. L’international français ne semble pas emballé à l’idée de prolonger avec le PSG, malgré les offensives répétées du club parisien, et devrait prendre le chemin du Real Madrid, qui avait déjà sa préférence lors du dernier mercato estival. Tel est en tout cas le scénario décrit par la presse espagnole depuis de nombreux mois. Un sujet sur lequel se sont prononcés les journalistes présents sur le plateau de l’émission El Larguero , diffusé sur la Cadena SER .

« Tout est sur la bonne voie »