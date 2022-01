Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi prépare un gros coup pour la prolongation de Mbappé !

Publié le 1 janvier 2022 à 16h30 par B.C.

Depuis ce 1er janvier 2022, Kylian Mbappé est libre de s’engager avec le club de son choix en vue de la saison prochaine. Une aubaine pour le Real Madrid, bien que le PSG n’ait pas dit son dernier mot dans ce dossier.

Désireux de quitter le PSG lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé est désormais maître de son destin. L’international français est actuellement dans sa dernière année de contrat et peut, depuis ce samedi 1er janvier 2022, s’engager avec le club de son choix en vue de la saison prochaine. Pour l’heure, le Real Madrid apparaît comme le grand favori pour mettre la main sur le Bondynois, lui qui souhaitait rejoindre la capitale espagnole il y a encore quelques mois. À en croire la presse ibérique, l’arrivée de Kylian Mbappé chez les Merengue à l’issue de la saison est inéluctable, mais rien ne serait encore bouclé dans ce dossier.

Le PSG travaille toujours sur la prolongation de Mbappé