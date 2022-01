Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane à l’origine d’un énorme coup de tonnerre pour l’avenir de Mbappé ?

Publié le 1 janvier 2022 à 10h00 par B.C.

Alors que le PSG cherche par tous les moyens à prolonger Kylian Mbappé, la solution pourrait venir de Zinedine Zidane, grande priorité des Qataris pour succéder à Mauricio Pochettino.

Le PSG pense déjà à l’après-Pochettino. Malgré les dernières déclarations de Leonardo, confortant Mauricio Pochettino dans ses fonctions, le PSG n’exclut rien pour l’avenir de son entraîneur comme vous l’a révélé le10sport.com. Une incertitude accentuée par la situation de Zinedine Zidane, libre de tout contrat. D’après nos informations, une arrivée du Ballon d’Or 1998 est désormais loin d’être utopique, alors que les Qataris rêvent de mettre la main sur lui depuis de nombreuses années. Avec Zidane, le PSG s’attacherait les services d’une nouvelle mégastar, cette fois-ci sur le banc de touche, mais le club pourrait surtout reprendre espoir pour la prolongation de Kylian Mbappé.

Zidane, l’atout majeur du PSG pour la prolongation de Mbappé ?