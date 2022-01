Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Zinedine Zidane à Paris prend forme !

Publié le 1 janvier 2022 à 3h00 par B.C.

Alors que Mauricio Pochettino est critiqué à Paris, le PSG songe plus que jamais à s'attacher les services de Zinedine Zidane.

Une année après son arrivée, Mauricio Pochettino peine toujours à faire l’unanimité au PSG. Malgré des résultats convenables, avec une qualification sans trembler pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et une large avance en Ligue 1, le club de la capitaine ne convainc pas par son jeu, de quoi placer l’Argentin dans une situation délicate. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le départ de Mauricio Pochettino n’est plus un sujet tabou au sein du PSG, d’autant que la grande priorité des Qataris est libre de tout contrat. Zinedine Zidane apparaît en effet comme l’objectif principal des propriétaires du PSG, une arrivée loin d’être utopique désormais.

Zidane vers Paris ?