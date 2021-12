Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les coulisses du transfert colossal de Kylian Mbappé révélées !

Publié le 30 décembre 2021 à 17h30 par La rédaction

En 2017, après Neymar, le PSG avait réussi à rafler la mise pour Kylian Mbappé, le chipant au nez et à la barbe d'autres cadors européens. Au coeur de cette opération, Luis Ferrer, ancien recruteur du club de la capitale, en a livré les dessous.

Après bientôt cinq ans de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé semble de plus en plus proche d’un départ. L’international tricolore est en fin de contrat en juin prochain et pour le moment, il n’a toujours pas prolongé. Tout porte à croire que sa prochaine destination sera le Real Madrid, club qui convoite Kylian Mbappé depuis un certains temps maintenant. La fin d'un cycle débuté en 2017 ? Cette année-là, le Français faisait partie des grands noms recrutés par le PSG, aux côtés de Neymar. Après une saison fabuleuse à l’AS Monaco, où il s'était révélé comme l’un des grands espoirs en Ligue 1, Kylian Mbappé voyait de nombreuses équipes frapper à sa porte. Son recrutement n’était donc pas une mince affaire comme l’explique Luis Ferrer. Mais Antero Henrique, directeur sportif de l'époque, aurait été une arme indispensable.

« À l'époque, le potentiel du jeune homme était déjà évident »

« Le PSG a tout donné. Antero était un enseignant dans ce domaine. Mbappé était la cible numéro un. Et Neymar était déjà arrivé. À l'époque, le potentiel du jeune homme était déjà évident, même s'il n'avait que 17 ans, et cette décision était considérée comme un mouvement stratégique » a d’abord précisé l’ancien recruteur du PSG dans un entretien pour AS . Par la suite, Luis Ferrer a fait part du déroulement de l’opération pour s’attacher les services de Kylian Mbappé. Unai Emery aurait notamment joué un rôle essentiel dans le dossier : « C'était un long travail, presque un an. Et Unai Emery a été essentiel pour le faire venir, il a fait un geste et lui a dit : "Avec moi, tu vas jouer comme titulaire. Quoi qu'il en soit, tu es mon joueur". Et c'est fantastique de pouvoir convaincre quelqu'un quand on n'a pas les mêmes outils que, par exemple, le Real Madrid. Et en plus de cela, il y avait une difficulté, les 222 millions de Neymar avaient fait que l'accord ne pouvait pas se faire à ce moment-là, mais un an plus tard. Aujourd'hui, il n'existe aucun coach au monde qui vous promette une place de départ. Et il l'a fait, et c'était vital pour notre travail. On parlait d'un gamin de 17 ans et d'un PSG plein de stars. »



Luis Ferrer a ensuite révélé qu’il avait une mission bien spéciale avec Kylian Mbappé : « Ici en France, ça a déjà été dit, oui, ça a toujours été ma priorité d'être près de lui, de garder le fil, c'est le mandat qu'on m'a donné. J'avais carte blanche en la matière. J'étais même à Ibiza avec lui juste après qu'il l'ait signé, enfin, après qu'il l'ait signé et qu'il soit resté en prêt à Monaco. Il fallait s'occuper de lui. C'est alors que j'ai réalisé qu'il ne serait jamais le Kylian que j'avais connu quelques mois auparavant. A 18 ans, tout le monde le connaissait sur l'île. Et ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. » Heureusement, Kylian Mbappé pouvait compter sur son entourage qui l'a aidé et conseillé à merveille selon l'ancien membre du PSG : « Mbappé a beaucoup d'aide. Son père est un footballeur et sa mère était aussi une sportive. Et il est très bien conseillé. Et avoir cette proximité est très important pour les enfants qui débutent. Je pense qu'il a fait le bon choix jusqu'à présent dans sa carrière. »

« Je lui ai dit : "Reste ici, Paris est ta ville, la Coupe du monde est à portée de main, réussis d'abord ici, tu as toujours le temps de partir..." »