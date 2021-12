Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est appelé à l'aide pour le départ de Kurzawa !

Publié le 30 décembre 2021 à 16h10 par H.G.

Alors que Layvin Kurzawa est poussé vers la sortie par le PSG, la Lazio serait prête le recruter si le club de la capitale lui donne un coup de main.

Désirant dégraisser son effectif au cours de cette fenêtre hivernale des transferts, le PSG a déjà enregistré le départ de Rafinha, parti dans le cadre d’un prêt de six mois sans option d’achat du côté de la Real Sociedad. Cette vague de départs pourrait maintenant s’accélérer au cours des semaines à venir, et le moins que l’on puisse dire est que Layvin Kurzawa est en ligne de mire dans cette optique. En effet, l’international français est devenu indésirable au PSG et est cité avec insistance sur les tablettes de la Lazio depuis quelques jours.

La Lazio appelle à l’aide le PSG pour le salaire de Layvin Kurzawa