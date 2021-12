Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une mission à 20M€ à remplir pour Pascal Dupraz !

Publié le 30 décembre 2021 à 14h10 par Th.B.

En plus de devoir mener à bien une opération maintien très délicate en Ligue 1, Pascal Dupraz devrait travailler de concert avec les dirigeants de l’ASSE pour que le club stéphanois puisse maintenir sa promesse auprès de la DNCG : à savoir vendre pour 20M€ avant le prochain mercato estival.

Nommé en catastrophe afin de redresser l’ASSE et de sauver le club stéphanois qui pointe actuellement à la dernière place du classement de Ligue 1, Pascal Dupraz n’a pas caché sa volonté de voir ses dirigeants renforcer son effectif au cours du mercato hivernal. « Le mercato sera important. Il faut se dépêcher de recruter pour renforcer l'équipe, amener davantage de dynamisme et de cohérence dans toutes les lignes ». BUT Football Club révélait la semaine dernière que le comité de direction ne laissait à son entraîneur que 200 000€ mensuels pour le recrutement de quatre joueurs différents. Bakary Sako, Jean-Philippe Mateta ou encore Eliaquim Mangala seraient des pistes prises en considération par l’ASSE. Néanmoins, la priorité ne serait clairement pas ciblée sur le recrutement.

20M€ de ventes d’ici le mois de juin…