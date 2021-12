Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Grâce à Fofana, Dupraz va prendre un gros risque cet hiver !

Publié le 29 décembre 2021 à 21h10 par A.M.

Malgré la situation économique du club, l'ASSE serait prête à à faire un gros effort pour mener à bien son recrutement cet hiver.

A peine arrivé sur le banc de l'ASSE, Pascal Dupraz a rapidement affiché ses ambitions pour le mercato d'hiver : « J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour faire progresser cette équipe. Si on améliore ce groupe, je ne dirai pas non. Il y a la CAN, un groupe jeune, il faut mesurer ce que représente un club. A 18 ou 20 ans, cela peut impressionner . » Des renforts sont donc attendus d'autant plus que le club du Forez pointe à la dernière place en Ligue 1 et devra donc recruter pour assurer son maintien.

L'ASSE va investir