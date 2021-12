Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Layvin Kurzawa aura le dernier mot pour son avenir !

Publié le 30 décembre 2021 à 11h15 par Th.B.

Bien que le PSG soit prêt à se débarrasser de Layvin Kurzawa, Leonardo et la direction sportive parisienne seraient dans l’attente de la décision du principal intéressé dans le cadre d’un potentiel départ cet hiver.

Et si le PSG parvenait à se séparer de Layvin Kurzawa au cours du mercato hivernal ? Alors que son contrat arrivait à expiration à l’été 2020, Leonardo et la direction sportive du Paris Saint-Germain lui offraient un nouveau bail le liant au club de la capitale jusqu’en juin 2024. Depuis, il a plusieurs fois été question d’un départ de Kurzawa et notamment l’été dernier où il a été lié à Galatasaray et à l’OL entre autres. Finalement, le latéral gauche du PSG a poursuivi au sein du club parisien. Mais en l’état, le staff technique de l’entraîneur Mauricio Pochettino aurait une position claire sur le cas Kurzawa, qui pourrait confirmer la tendance quant à son avenir, son nom étant annoncé du côté de la Lazio ainsi qu’au Napoli.

Le PSG veut voir Kurzawa partir et n’attendrait que le feu vert du joueur