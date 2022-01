Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’hiver de tous les dangers pour Leonardo ?

Publié le 1 janvier 2022 à 14h30 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en août dernier, Erling Braut Haaland est la priorité du PSG pour la succession de Kylian Mbappé. Et bien que Leonardo ait fait part de sa détermination à prolonger le contrat du Français dernièrement au JDD, ce dossier serait tout aussi épineux que le renouvellement de contrat de Mbappé…

Le mercato hivernal pourrait être décisif pour le comité de direction du PSG en raison de plusieurs dossiers chauds. Certes, le contrat de Kylian Mbappé arrive à expiration en juin prochain, cependant, le feuilleton Mbappé serait susceptible de prendre une tournure irrévocable. En effet, il se pourrait que dès le mercato hivernal, le clan Mbappé se mette d’accord avec son prochain club. Le Real Madrid mènerait la danse et Carlo Ancelotti estimerait selon The Transfer Window Podcast que la venue de Mbappé ne serait qu’une formalité. Cependant, Leonardo garde la foi quant à une éventuelle prolongation de contrat de Kylian Mbappé comme il l’a fait savoir au Journal Du Dimanche. « On peut dire qu’il y a eu des moments où on a discuté plus chaudement, mais ça fait partie de la construction d’un rapport. […] S’il décide de rester, il restera car c’est notre envie. Je pense qu’ils vivent très tranquillement tout ça. Mais c’est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu’il reste toute sa vie [à Paris] et qu’on doit respecter ça [leur position]. Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités [de le prolonger]. J’y crois ». Néanmoins, il se pourrait que le train soit déjà passé et pour ce qui est de sa succession, tout serait susceptible de s’accélérer dans les prochaines semaines.

La succession de Mbappé en prend déjà un coup…