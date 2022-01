Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La révolution de Xavi, et maintenant ?

Publié le 1 janvier 2022 à 13h30 par Th.B.

Éliminé de la Ligue des champions dès la phase de poules, le FC Barcelone serait contraint de dégraisser à l’occasion du mercato hivernal. Et au niveau des arrivées, le Barça aurait déjà fait la moitié du travail à en croire les informations de la presse espagnole.

Le 6 novembre dernier, Joan Laporta a déposé une pierre angulaire de sa révolution au FC Barcelone. En effet, après avoir pesé le pour et le contre pendant de longues semaines quant au fait de licencier Ronald Koeman, le président du FC Barcelone a arrêté son choix fin octobre. Et quelques jours plus tard, une autre légende blaugrana a été nommée entraîneur du Barça en la personne de Xavi Hernandez. L’ancien numéro 6 du club culé a directement instauré certaines règles en interne concernant des amendes pour les retards entre autres, ce qui n’existait plus depuis 2017 au FC Barcelone. Malgré une élimination dès la phase de poules après un nul concédé face au Benfica Lisbonne et une défaite face au Bayern Munich, les débuts de Xavi Hernandez ont été encourageants d’après le président Joan Laporta qui s’est enflammé dès la victoire face à l’Espanyol en novembre dernier. Et pour Dani Alves, Xavi est la personne idéale pour redresser le FC Barcelone. « Xavi et moi revenons au club au moment où il a le plus besoin de nous. Avec ce que nous avons vécu ici. Xavi par exemple, a connu un petit peu la « mauvaise » période du club. Ensuite, il a connu la magnifique période du club. Et maintenant, il revient alors que c’est le chaos au club. Son retour, c’est un message envoyé aux supporters du Barça, l’histoire du club se défend avec les historiques, avec les gens qui aiment ce club, avec ceux qui veulent défendre son histoire. Le Barça va redevenir ce qu’il était. Je n’en ai aucun doute, mais il faut faire attention à ne pas perdre les bases. Parce qu’elles servent à écrire de nouveaux chapitres. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre cette âme. Je crois qu’avec notre retour, nous avons décidé d’empêcher cela ». Cependant, afin de lancer une nouvelle ère, le FC Barcelone pourrait être contraint d’effectuer un gros nettoyage de printemps dans l’effectif de Xavi, mais dès cet hiver !

Le Barça annonce des départs…

Dans la foulée de la défaite concédée face au Bayern Munich (3-0) au début du mois de décembre, ce qui a engendré l’élimination du FC Barcelone, AS a révélé que Xavi Hernandez attendrait de ses dirigeants que trois départs soient effectués au cours du mercato hivernal. Et le directeur exécutif Mateu Alemany semble être sur la même longueur à en croire ses récents propos. « Le mercato hivernal ? Il y a beaucoup de choses à faire, mais immédiatement nous devons nous occuper du "fair play" (financier). Nous devons boucler des départs avant de pouvoir recruter. Nous savons très bien quels joueurs nous voulons, mais nous devons d'abord respecter le fair-play financier ».

Dani Alves, Ferran Torres et ?