Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu, Laporta… L’énorme aveu d’Alves sur son retour !

Publié le 30 décembre 2021 à 20h00 par Th.B.

Le FC Barcelone a enregistré le retour d’une ancienne icône en la personne de Dani Alves. Et le latéral brésilien a tenu à assurer que sans Joan Laporta, mais surtout si Josep Maria Bartomeu était resté en poste à la présidence du club culé, il ne serait pas revenu.

En juillet 2017, une année après que certains cadres du FC Barcelone l’aient incité à repousser ses envies d’ailleurs à plus tard, Dani Alves quittait finalement le Barça pour signer à la Juventus. Quatre ans plus tard et trois expériences à la Juve , au PSG et à Sao Paulo, l’emblématique latéral droit du club blaugrana a retrouvé le club culé et fera ses grands débuts en match officiel courant janvier. Cependant, Alves a accepté de retrouver son ancien président Joan Laporta et de prendre part au projet de reconstruction de Xavi Hernandez. Mais sans Laporta, et surtout avec son prédécesseur Josep Maria Bartomeu, Dani Alves n’aurait jamais remis les pieds au FC Barcelone.

« Je suis parti quand il était président et cela n'avait pas de sens de revenir travailler avec lui »