Mercato - Barcelone : Le gros constat de Dani Alves sur le retour de Xavi !

Publié le 20 décembre 2021 à 1h00 par Th.B.

Le FC Barcelone est en pleine reconstruction sportive et selon l’ultime recrue Dani Alves, Xavi Hernandez est la personne adéquate afin de remettre le Barça sur les bons rails.

Après avoir refusé à trois reprises de débarquer au FC Barcelone en janvier 2020, à l’été 2020 ainsi qu’à la dernière intersaison, Xavi Hernandez a finalement quitté son poste d’entraîneur à Al-Sadd début novembre afin de prendre les rênes de l’effectif du Barça . Et ce, pour les trois prochaines saisons. En effet, le légendaire numéro 6 du FC Barcelone a signé un contrat le liant au club culé jusqu’en juin 2024 au moment où le Barça traverse une crise financière et sportive sans précédent. Un retour parfait et dans le bon timing selon Dani Alves, dernière recrue du FC Barcelone.

« Son retour, c’est un message envoyé aux supporters du Barça »