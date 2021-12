Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo relance le feuilleton Mbappé !

Publié le 19 décembre 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Bien que le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain, Leonardo n'a absolument pas l'intention de lâcher faire et assure qu'il croit toujours en une prolongation du « meilleur joueur du monde » à ses yeux.

La situation de Kylian Mbappé commence à devenir urgente. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain et s'il ne prolonge pas, à partir du 1er janvier il sera libre de s'engager avec le club de son choix en vue d'une arrivée en fin de saison. Dans cette optique, le Real Madrid pourrait bien revenir à la charge après avoir tenté sa chance l'été dernier. En vain, puisque le PSG a repoussé toutes les offres venues du club merengue qui avait pourtant offert entre 160 et 200M€. Désormais, le risque est de voir partir Kylian Mbappé libre en fin de saison. Le club de la capitale espère toujours réussir à convaincre son attaquant de prolonger et si possible avant le choc contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions afin d'éviter que les rumeurs enflent à l'approche de cette double confrontation.

Leonardo y croit toujours pour Mbappé