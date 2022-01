Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ferran Torres dit tout sur son arrivée au Barça !

Publié le 3 janvier 2022 à 12h30 par La rédaction

Arrivé en provenance de Manchester City, Ferran Torres a été officiellement présenté par le FC Barcelone ce lundi. L’Espagnol a partagé ses grandes ambitions et son souhait de contribuer au retour du Barça au sommet.

Après Dani Alves, le FC Barcelone a enregistré sa deuxième recrue de l’hiver depuis l’intronisation de Xavi sur le banc catalan. Ferran Torres s’est en effet engagé jusqu’en 2027 avec le club culé. Pour recruter l’Espagnol, le Barça a déboursé près de 55M€ à Manchester City, plus 10M€ de bonus. Dans un entretien pour Barça TV , le joueur de 21 ans n'a pas caché sa joie de rejoindre les Blaugrana : « Un rêve est devenu réalité. C'est difficile à assimiler, mais j'ai toujours dit que je voulais venir au Barça. Si je me souviens bien, j'ai bien joué contre l'Italie en équipe nationale et Mateu a appelé mon agent. À ce moment-là, je lui ai dit que quoi qu'il arrive, je devais venir au Camp Nou. » Par la suite, l'attaquant a confié avoir de grandes ambitions avec le FC Barcelone : « Je suis ambitieux et c'est un défi de ramener le Barça là où il mérite d'être. Nous sommes très jeunes et nous avons beaucoup de choses à apprendre. Nous sommes très proches et je suis impatient de jouer avec eux. »

« Quand Xavi m'a appelé, j'avais encore plus envie de venir au Barça »

Toujours pour Barça TV , Ferran Torres a révélé l'importance de Xavi dans son transfert : « Que l'entraîneur veuille que vous fassiez partie du projet est la chose la plus importante. Quand Xavi m'a appelé, j'avais encore plus envie de venir au Barça. » Ferran Torres a ensuite pris le micro ce lundi au centre du Camp Nou pour s'exprimer devant les supporters, dans des propos rapportés par Sport : « Je tiens à remercier le président et le club. Merci à tous les Culers pour ce super accueil. C'est un rêve, le Barça a une grandeur. Je donnerai tout ce que j'ai pour ramener le Barça là où il mérite d'être. Je suis prêt, la blessure est presque guérie et dans peu de temps je donnerai de la joie aux fans. Nous avons besoin de votre soutien pour remettre le Barça à la place qu'il mérite. Avoir eu deux entraîneurs comme Guardiola et Luis Enrique m'aidera beaucoup à m'adapter à l'ADN du Barça. J'ai vraiment hâte de travailler sous la direction de Xavi et d'être avec tous mes nouveaux coéquipiers. » »

