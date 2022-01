Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça sort du silence pour l'avenir de cet indésirable !

Publié le 3 janvier 2022 à 10h30 par La rédaction

Depuis l'éviction de Ronald Koeman, l'avenir de Luuk de Jong au FC Barcelone aurait été totalement remis en cause par les dirigeants du FC Barcelone. Alors que le Néerlandais a offert la victoire au Barça sur la pelouse de Majorque dimanche (1-0), Mateu Alemany s'est confié sur le futur du buteur.

Arrivé dans les ultimes instants du mercato l'été dernier sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance du FC Séville, Luuk de Jong avait été expressément réclamé par Ronald Koeman. Seulement voilà, le technicien néerlandais n'est plus l'entraîneur du Barça et son successeur Xavi ne semblerait pas compter sur Luuk de Jong à long terme. Néanmoins, le buteur a été titularisé dimanche contre Majorque en raison des nombreuses absences devant, et a même offert la victoire aux Blaugrana en inscrivant le seul but de la rencontre. Après le match, Mateu Alemany a alors évoqué l'avenir de Luuk de Jong...

« Cela dépendra du marché »