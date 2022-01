Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta est dans le flou total pour cet indésirable de Xavi !

Publié le 2 janvier 2022 à 21h00 par La rédaction

En difficulté au FC Barcelone, Luuk de Jong pourrait faire ses valises dès cet hiver. Cependant, le Néerlandais n'aurait pas encore pris sa décision pour son avenir.

Face à un début de saison assez délicat, le FC Barcelone cherche à se renforcer dans tous les secteurs de jeu. Mais pour cela, le club catalan doit dégraisser. De ce fait, Joan Laporta aurait placé plusieurs joueurs sur la liste des transferts, à l'instar de Philippe Coutinho, Samuel Umtiti ou encore Luuk de Jong. Le Néerlandais était la dernière recrue surprise de Ronald Koeman, arrivée en prêt. Cependant, l’aventure du joueur de 31 ans s’avère très peu concluante, lui qui n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise en 12 matchs toutes compétitions confondues. Malgré cette situation, le joueur souhaite prendre son temps pour son avenir.

Luuk de Jong veut prendre son temps avant de donner sa décision