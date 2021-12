Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a du souci à se faire avec ces deux indésirables !

Publié le 29 décembre 2021 à 17h00 par La rédaction

Cherchant à récupérer des fonds pour mener à bien certains dossiers, le FC Barcelone voudrait se séparer de Philippe Coutinho et de Clément Lenglet. Mais les deux joueurs poseraient quelques problèmes à Joan Laporta.

Traversant une période délicate ces derniers temps, le FC Barcelone chercherait à se bâtir une nouvelle équipe capable de renouer avec le succès. Mais pour cela, le club catalan va devoir passer par le marché et aura besoin de fonds. Ainsi, plusieurs joueurs auraient été placés sur la liste des transferts. Parmi eux, on peut retrouver Philippe Coutinho et Clément Lenglet. Les deux joueurs ne répondraient plus aux attentes placées en eux. Le FC Barcelone chercheraient donc à s'en séparer, mais il va devoir faire face à un problème de taille.

Lenglet et Coutinho n’ont pas reçu d’offres satisfaisantes