Mercato - OM : Un terrible scénario se précise pour Strootman !

Publié le 29 décembre 2021 à 23h45 par A.C.

Actuellement prêté à Cagliari, Kevin Strootman pourrait bien retrouver l’Olympique de Marseille plus tôt que prévu.

Pablo Longoria n’est pas au bout de ses peines. Après l’hiver dernier et son prêt au Genoa, le président de l’Olympique de Marseille avait trouvé une nouvelle solution pour Kevin Strootman, qui a rejoint Cagliari lors du dernier mercato estival. Un nouveau prêt sans option d’achat, qui oblige toutefois l’OM à prendre en charge une grande partie du salaire du joueurs, qui gagne plus de 6M€ par an jusqu’en 2023. Or, l’aventure sarde de Strootman ne se passe pas très bien. Déjà en novembre dernier, La Gazzetta dello Sport évoquait les envies de Cagliari de casser ce prêt et donc de renvoyer le joueur à l’OM. Une possibilité qui se confirme, puisque L’Équipe a tout récemment confirmé les difficultés rencontrées par Strootman dans son club.

Les dirigeants de Cagliari veulent se débarrasser de Strootman