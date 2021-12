Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça tente un coup colossal avec Haaland !

Publié le 30 décembre 2021 à 1h15 par La rédaction

Les éléments apportés ces dernières heures par Gianluca Di Marzio sur le dossier Haaland permettent de mieux comprendre pourquoi le Barça s’est mis dans la course.

Interrogé par le média allemand Wettfreunde , Gianluca Di Marzio, le journaliste de Sky Sports spécialiste de mercato, a apporté des éléments intéressants dans le dossier Haaland : « La Premier League est certainement le championnat de rêve pour chaque joueur, mais ce n'est pas dans sa tête [Haaland, ndlr] et ce n'est pas son premier choix. Je ne sais pas pourquoi, car tous les joueurs veulent maintenant rester à Manchester United ou à Chelsea. Même l'année dernière, quand Chelsea a essayé de l'avoir, il n'a pas insisté pour y aller parce qu'il pense que le Real Madrid ou le FC Barcelone sont les clubs qui sont la bonne étape pour lui à ce moment-là. Seuls le Real Madrid et Barcelone peuvent l'avoir, car il ne peut pas aller à l'Atletico de Madrid ou dans d'autres clubs. Probablement parce que, comme Mbappé qui veut jouer pour le Real Madrid, il a dit à son agent qu'il devait essayer le Real Madrid. Et si ce n'est pas chez eux, ce sera à Barcelone, et si ce n'est pas à Barcelone, ce sera à Chelsea, Man Utd, etc ».

Miser sur la volonté de Haaland…

Au-travers des éléments fournis par Gianluca Di Marzio, on comprend mieux pourquoi le FC Barcelone s’est mis dans la course pour Haaland alors qu’il n’a a priori aucune chance. Probablement sollicité par l’entourage du Norvégien, compte tenu de la volonté de ce dernier d’évoluer chez l’un des deux géants de la Liga, le club catalan a pris position en misant sur le fait que la volonté du joueur de venir pourrait l’inciter à accepter un gros effort financier. Au final, cela n’aboutira probablement pas car le Barça part de beaucoup trop loin pour avoir une chance, mais à la lecture des éléments apportés par Di Marzio, on comprend au moins pourquoi il tente le coup…