Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incroyable position du clan Mbappé pour son avenir !

Publié le 3 janvier 2022 à 9h45 par T.M.

Jusqu’à présent, Kylian Mbappé a toujours refusé de signer un nouveau contrat avec le PSG. Une position forte que l’entourage du Français aimerait revoir, faisant d’ailleurs le forcing pour cela.

Depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé est autorisé à négocier avec un autre club en vue d’une arrivée libre à l’été. En effet, étant dans sa dernière année de contrat au PSG, le Français n’a toujours pas prolongé et il en semble encore loin. Malgré les propositions du club de la capitale, Mbappé a toujours dit non, pas de quoi toutefois décourager Leonardo. En effet, récemment, le directeur sportif du PSG avait expliqué qu’il gardait espoir de faire signer un nouveau contrat au numéro 7 parisien. Et pour cela, il pourrait notamment compter sur le clan Mbappé.

Le forcing du clan Mbappé !