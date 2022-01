Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans ce dossier brûlant du moment ?

Publié le 3 janvier 2022 à 13h45 par La rédaction

Cherchant à se séparer de quelques joueurs cet hiver, le PSG pourrait bien se résoudre à vendre Abdou Diallo, convoité par l'AC Milan. Cependant, le défenseur sénégalais ne serait plus la priorité du club milanais.

Afin de dégraisser son effectif et de récupérer un peu d’argent, le PSG souhaiterait se séparer de quelques joueurs lors de ce mercato hivernal. Le club de la capitale a d’ailleurs enregistré un premier départ avec le prêt de Rafinha à la Real Sociedad. Mais Leonardo ne compterait pas s’arrêter là. D’autres éléments de Mauricio Pochettino pourraient donc être amenés à quitter le PSG en ce mois de janvier, à l’image d’Abdou Diallo. L’international sénégalais serait convoité par l’AC Milan. Cependant, cette piste semble se refroidir de plus en plus.

Abdou Diallo désormais plan B de l’AC Milan