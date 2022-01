Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe pour Ousmane Dembélé !

Publié le 3 janvier 2022 à 13h15 par T.M.

Visiblement plus proche de quitter le FC Barcelone que de prolonger, Ousmane Dembélé pourrait bien s’envoler pour le PSG.

Aux yeux de Joan Laporta, la prolongation d’Ousmane Dembélé était une priorité. A Barcelone, Xavi souhaitait également conserver le Français, mais cela était sans compter sur son agent. Depuis plusieurs semaines maintenant, ça négocie entre les deux camps, mais aucun accord n’a pu être trouvé. Il faut dire que le clan Dembélé serait très gourmand d’un point de vue financier. Selon les derniers échos, il serait question d’un salaire annuel de 20M€, ainsi que d’une prime à la signature de 40M€.

Dembélé pour oublier Mbappé !