Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Nouvelle bombe sur l’avenir de Lukaku !

Publié le 3 janvier 2022 à 9h32 par G.d.S.S. mis à jour le 3 janvier 2022 à 9h35

Seulement six mois après son retour à Chelsea, Romelu Lukaku semble en pleine rupture avec Thomas Tuchel. Et le buteur belge envisagerait de claquer la porte dès cet hiver pour débarquer à Tottenham…