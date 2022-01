Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a du pain sur la planche avec ce dossier prioritaire !

Publié le 3 janvier 2022 à 15h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone est à la lutte avec Ousmane Dembélé pour sa prolongation, la direction catalane devrait également se pencher sur la situation de Sergi Roberto prochainement.

Alors que le FC Barcelone lutterait avec la prolongation d'Ousmane Dembélé depuis plusieurs mois maintenant, les Blaugrana devront également étudier un autre dossier d'ici peu de temps. En fin de contrat en juin prochain, Sergi Roberto se dirige pour le moment vers un départ libre à l’issue de la saison. La situation aurait pourtant pu être réglée au début de l’automne, puisqu’un accord n’était pas loin d’être trouvé, mais une mésentente sur le salaire de l’Espagnol a fait échouer les plans de Joan Laporta. Cependant, la direction du FC Barcelone n’a pas abandonné le dossier pour autant. Xavi tiendrait à conserver Sergi Roberto au sein de son effectif. La direction catalane devrait donc se pencher à nouveau dessus prochainement.

Le dossier de Sergi Roberto est devenu prioritaire d’un point de vue économique